«Сейчас у меня абсолютно женское тело, а на Олимпиаде были трещины на ногах». Фигуристка Медведева рассказала о своей идеальной фигуре

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о проблемах своего организма, с которыми она столкнулась на Олимпиаде в Пхенчхане. Как передает 22 марта РИА Новости, 19-летняя спортсменка сейчас близка к своему представлению об идеальной женской фигуре.

«Тело выросло, у меня уже абсолютно женское тело. Были сложности с питанием после Олимпиады, потому что перед Играми очень жёстко себя держала в форме. На Олимпиаде я весила 43 кг, это было мало для нормальной работы организма, от этого начались проблемы с трещинами на ногах. Я набрала около 5 кг веса затем, после правильного питания. Сейчас я его опять скинула, слежу за своим питанием. Я иду к тому телу, о котором мечтаю, — сухому, атлетичному. И я этого добьюсь», — заявила Медведева.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Медведева считалась главной фигуристкой в России. Она выиграла два чемпионата мира подряд. Но на самих Играх ее обошла Алина Загитова, более молодая ученица тренера Этери Тутберидзе. После Пхенчхана Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. По ходу сезона-2018/19 она испытывала серьезные проблемы с катанием, много ошибалась. Ее единственной медалью до чемпионата мира была бронза этапа Гран-при.

Напомним, золото на чемпионате мира завоевала Алина Загитова, которая к 16 годам выиграла все возможные соревнования на взрослом уровне.





