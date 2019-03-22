Загитова — феномен. В свои 16 лет она первая российская фигуристка, выигравшая все возможные титулы

Российская фигуристка Алина Загитова, получив 22 марта золотую медаль чемпионата мира, установила уникальное достижение. 16-летняя спортсменка выиграла все возможные соревнования на взрослом уровне.

Золотой прокат Загитовой в произвольной программе на чемпионате мира:

На ее счету первые места на Олимпийских играх, чемпионате Европы, чемпионате России, финале Гран-при, а теперь и на чемпионате мира. Всего этого она добилась меньше, чем за два года, начиная с 15 лет, когда получила возможность выступать на взрослых соревнованиях.

Напомним, что еще одна российская спортсменка, Евгения Медведева, выиграла бронзовую медаль. Серебро досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой.





