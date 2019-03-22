Темпы ввода жилья в Петербурге на старте 2019 года

ПСК

Темпы жилищного строительства в Санкт-Петербурге феврале 2019 года оказались на 9% меньше показателей февраля 2018 года – 69 тыс. кв. м против 76 тыс. кв. м. По мнению аналитиков группы компаний «ПСК», это обычная практика и делать далеко идущие выводы на основании данных первых двух месяцев года не стоит.

Текущие темпы ввода – прямой результат состояния рынка два-три года назад. В стране была непростая экономическая ситуация, поэтому некоторые девелоперы отложили старт проектов. Многие из этих объектов сейчас находятся на финальной стадии строительной готовности. Кроме того, в городе достаточно объектов со сдачей в этом и в следующем году, которые строятся с опережением графика. У «ПСК», например, таких объектов два: апарт-комплекс Like возле площади Мужества и ЖК «Славянка» в Пушкинском районе.

«Два года назад Петербург строил опережающими темпами. Однако рынок не может постоянно показывать такую динамику. Так что даже если по итогам этого года объём ввода жилья в Петербурге окажется ниже, чем в 2018-м, для города это не означает ничего плохого. Более того, власти города и области и вовсе считают, что это пойдёт на пользу уровню жизни: позволит исключить дисбаланс между жильём и объектами социальной инфраструктуры», – отмечают в «ПСК».

Темпы ввода коррелируют со спросом. В начале года сделок с недвижимостью меньше, чем в III-IV кварталах. Тем не менее, в I полугодии темпы спроса останутся высокими. Драйвером станет переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года.

Кроме того, спрос стимулируют и новые меры господдержки.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house