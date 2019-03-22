Обидчик возможного потомка Пушкина может сесть на 2 года. Его заподозрили в намерении убивать

Московская полиция ищет неизвестного, поднявшего руку на предполагаемого потомка Александра Сергеевича Пушкина – Андрея де Торби. Его встреча с лиходеем в столичном парке легла в основу уголовного дела сразу по двум статьям.

Как сообщил «Фонтанке» 22 марта де Торби, полиция отреагировала на случившееся с ним уголовным делом, которое возбуждено по статьям о побоях (ст. 116 УК РФ) и угрозе убийством, если имелись основания опасаться её осуществления (ст. 119, часть 1, УК РФ).

Побои, по версии следствия, заключаются в том, что 5 марта незнакомец в Измайловском парке как минимум трижды ударил в лицо встретившегося ему де Торби. Угроза убийством проявилась в недвусмысленных обещаниях вооружённого оппонента. Максимальное наказание по части 1 статьи 119 УК – два года лишения свободы.

Мотивов внезапной агрессии пострадавший не понял, подробно обидчика описать не смог. Незнакомец отрекомендовался полицейским, хотя был одет в гражданское, разговор завязал просьбой показать документы, рассказывал де Торби. Сам он, по собственному признанию, приходится дальним родственником Александру Пушкину. Фамилию де Торби носила правнучка Пушкина по материнской линии, графиня Анастасия Михайловна.





