«Надо менять картинку, чтобы не замыливался глаз». Матвиенко прокомментировала отставки губернаторов и заявила, что «звездопад» закончился

Волна отставок губернаторов в регионах России завершилась. Об этом в интервью «Интерфаксу» 22 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что сама такими отставками не занимается, но «по моему ощущению, этот этап закончился». Матвиенко напомнила, что до единого дня голосования, 8 сентября, «надо дать время исполняющим обязанности о себе заявить». При этом ничего необычного в череде увольнений губернаторов спикер Совфеда не видит. По ее мнению, это «плановая ротация». Чаще всего в отставку отправляются главы регионов, которые уже отработали два срока или больше.

«Я вообще считаю, и говорю это по собственному опыту, что два срока — это достаточно для губернатора, чтобы реализовать свою программу, свой потенциал, сделать максимально возможное для развития региона. Дальше надо двигать людей по вертикали, по горизонтали, менять картинку, чтобы не замыливался глаз, чтобы человек не уставал от одного и того же. Люди тоже хотят видеть перемены, новые лица», – подчеркнула Матвиенко.

При этом уточнила, что если губернатор крайне популярен, то от этого правила можно и отступить.

Напомним, за последние несколько дней в отставку ушли главы Челябинской, Оренбургской, Мурманской областей, а также Калмыкии и Алтая. СМИ сообщали о грядущей серии увольнений губернаторов, из этого списка ушли уже почти все. Шатким остается положение главы Волгоградской области Андрея Бочарова.





