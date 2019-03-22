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Бизнес
22.03.2019 16:42
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Прибыль «Ленэнерго» за год выросла больше чем на треть

Крупнейшая петербургская энергосетевая компания «Ленэнерго» отчиталась о росте выручки и чистой прибыли по итогам 2018 года. Если выручка фактически осталась на прежнем уровне – около 78 млрд рублей, – то чистая прибыль выросла до 10,6 млрд рублей (на 37% выше, чем год назад). Об этом стало известно 22 марта из опубликованной финансовой отчетности.

Выручка входящего в государственную группу «Россети» ПАО «Ленэнерго» показала общий рост по сравнению с 2017 годом всего на 0,4%. Однако выручка по основному виду деятельности, передаче электроэнергии, выросла на 13%, до 68 млрд рублей. Благодаря этому чистая прибыль за год выросла на 2,8 млрд рублей, или 36,8%. Кроме продажи электроэнергии на рост прибыли повлияло снижение операционных расходов на 4,6%. 

Правда, при этом снизилась выручка за услугу технологического присоединения к электросетям. Если за 2017 год «Ленэнерго» сумело заработать на присоединении 15 млрд рублей, то в 2018-м — только 8 млрд.

В 2016–2017 годы пришлось, объясняют в компании, выполнить большое количество договоров из-за накопившейся за предыдущие годы очереди желающих подключиться. Из-за того, что госпрограмма поддержки техприсоединения завершена, «Ленэнерго» не ждет роста выручки за эту услугу в ближайшие годы.



Структура владельцев ПАО «Ленэнерго» на данный момент выглядит так: 67,48% уставного капитала принадлежит ПАО «Россети», 28,8% – администрации города, 1,21% – ОАО «МРСК Урала», 2,51% – номинальным держателям и физлицам. Полную отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, можно посмотреть здесь. 

 

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