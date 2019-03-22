Жильё по обмену. Как устроен квартирный trade-in в Петербурге

Схема обмена старой квартиры на новую становится привлекательной для петербургского застройщика. «Фонтанка» рассмотрела случаи, когда такие сделки могут оказаться обоюдовыгодными.

pixabay.com/banksy07

Прежде всего нужно понимать, что просто сдать свое жилье застройщику «в зачет» и заселиться в новостройку не получится. На рынке недвижимости у схемы, известной как trade-in, есть свои особенности. Во-первых, «квартира в зачет» – это не простой обмен вторички на первичку. Во-вторых, застройщики не забирают вторичное жилье покупателя «в счет оплаты нового» и не выкупают его. Суть схемы «квартира в зачет» в том, что покупатель бронирует недвижимость у застройщика, а собственное жилье продает через риелтора-партнера. Вырученные деньги (если требуется – с доплатой) идут на оплату квартиры в новостройке. Но все делается через «одно окно», то есть через строительную компанию.

– Мы сотрудничаем с партнерами – агентствами недвижимости, которые работают исключительно на вторичном рынке жилья и отлично его знают. Менеджер агентства напрямую связывается с покупателем, вместе они осматривают квартиру и проводят оценку стоимости. Если результаты оценки устраивают клиента, то он подписывает с агентством договор на продажу квартиры. Обычно на реализацию уходит от месяца до полугода, – описывает схему trade-in директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. – После заключения договора с агентством недвижимости цена на выбранную в одном из наших жилых комплексов квартиру фиксируется. Оплатить новое жилье можно полностью за счет продажи имеющегося или имея на руках сумму на первый взнос. Если покупатель привлекает заемные средства для покупки нового жилья, то мы посодействуем получению ипотеки без первого взноса.

В Группе компаний «КВС» по программе «Квартира в зачет» есть две формы оплаты. Застройщик предоставляет клиенту определенную рассрочку – либо на три месяца, либо на шесть. Клиент платит первый взнос 15% и через три месяца закрывает всю стоимость квартиры.

– Таким способом оплаты чаще всего пользуются клиенты, у которых уже найден покупатель на старую квартиру. В этом случае стоимость недвижимости будет равна 100%-ной оплате. При другой схеме оплаты, где клиент продает квартиру в течение 6 месяцев, необходимо внести первоначальный взнос 20% от стоимости жилья. По истечении срока внести оставшуюся сумму, – добавляет Марианна Ивлева, начальник отдела маркетинга ГК «КВС».

Услуга trade-in на первичном рынке Петербурга сейчас довольно распространена. И вполне может стать еще популярнее на фоне изменений в законодательстве. С одной стороны, ужесточение 214-ФЗ сыграло на руку вторичному рынку недвижимости – интерес к нему растет, а значит, продать старую квартиру получится быстрее. С другой стороны, отмена долевки ведет к росту себестоимости строительства и, соответственно, повышению цен на квартиры в новостройках. А один из весомых плюсов схемы trade-in – фиксация стоимости квартиры в новостройке на определенный срок.

– Средний срок, в течение которого квартира на вторичном рынке находит нового владельца, – три месяца. На это время мы бронируем для покупателя выбранную им квартиру в одном из наших жилых комплексов, цена на нее фиксируется, и объект снимается с продажи, – говорит руководитель направления агентских продаж Группы ЦДС Анна Мегега. – Если в течение трех месяцев имеющуюся недвижимость не удастся реализовать, мы повторно встречаемся с покупателем и обсуждаем дополнительные инструменты купли-продажи. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом и подбираем для него оптимальную схему улучшения жилищных условий.

Есть нюансы

В среднем около половины покупателей хотели бы получить новое жилье по схеме «квартира в зачет». Однако реально до такой сделки доходит немного желающих. Одна из главных причин – дополнительные расходы.

– От застройщика требуется тщательная проработка организационных, юридических вопросов, расширение штата, и это может быть учтено в стоимости услуги. Также возможно взаимодействие с агентствами, работающими за комиссию, – говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. – Существует нюанс, который также можно условно отнести к расходам покупателя, – это дисконт, с которым продается его квартира. Но застройщик может предложить существенную скидку за единовременную оплату нового жилья.

Стоимость услуг агентства недвижимости на вторичном рынке в среднем составляет 4–6%. С учетом дисконта в размере 10 – 15%, с которым иногда продается старое жилье, схема «квартира в зачет» может показаться вовсе не такой привлекательной. Но некоторые застройщики готовы избавить своих покупателей от лишних расходов. Например, в компании «Строительный трест» услуги агентства для клиентов застройщика бесплатны.

– Выбрав жилой комплекс, покупатель вносит 10% от суммы недвижимости, что дает возможность зафиксировать ее стоимость. В течение трех месяцев агентство должно реализовать квартиру покупателя на вторичном рынке, и только тогда клиент вносит остаток суммы. Никаких комиссий при этом не взимается. Если же риелторы не успевают продать старую квартиру, то мы возвращаем первый взнос клиенту, – поясняет директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Компания «Ленстройтрест» оплату комиссии агентству берет на себя, поскольку заинтересована в новой сделке.

– В нашем случае абсолютно все средства от продажи старой квартиры вкладываются в новое жилье. Покупатель ничего не теряет на сделке, поэтому охотнее принимает решение в пользу схемы «квартира в зачет», – добавляет директор по продажам и маркетингу «Ленстройтрест» Ольга Копейкина.

И тем не менее, несмотря на все достоинства схемы «квартира в зачет», эксперты не думают, что она обретет огромное количество сторонников.

– При наличии очевидных плюсов для покупателя – в виде упрощения цепочки купли-продажи и гарантии того, что в процессе сделки квартира в новостройке дождется хозяина, есть у данной схемы и свои особенности. Так, например, ускоренная продажа объекта недвижимости, как правило, влечет за собой и уступки по цене, считает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. – Именно поэтому схема «рассрочки по оплате», предлагаемая застройщиком, выглядит более предпочтительной и экономически целесообразной для покупателя.

Кому подойдет зачет?

Купить квартиру по схеме trade-in может каждый, у кого уже есть собственное жилье. По мнению Сергея Степанова, эта схема наиболее подходит людям, которые стремятся улучшить свои жилищные условия и из всего разнообразия метражей и планировок выбрать наиболее выгодный для себя вариант, зафиксировав его стоимость на ранней стадии продаж.

– Такая схема подходит и покупателям, которые не обладают дополнительными средствами, чтобы внести первый взнос по ипотеке. Ею также могут воспользоваться люди, которые не хотят или не могут взять ипотечный кредит. Например, их стаж работы на текущем месте составляет менее шести месяцев, – добавляет Анна Мегега.

Ну и, конечно, квартирный trade-in идеален для тех, кто не готов самостоятельно заниматься продажей квартиры. В этом случае собственнику недвижимости достаточно выбрать новую квартиру и переложить все дальнейшие хлопоты на плечи застройщика.

– Клиенты могут улучшить жилищные условия без участия большого количества посредников, по принципу «одного окна». Обращение к надежному застройщику, который работает по такой схеме, снижает риски, может сэкономить время и силы при продаже старой квартиры, – говорит Дмитрий Ефремов.

Собираясь обменять старое жилье на новое, нужно помнить, что далеко не всякую вторичную квартиру примут в схему взаимозачета. Жилплощадь должна быть ликвидной и без проблем в документах. Но в любом случае каждый должен взвесить для себя: возможно, чуть потерять в деньгах, но гарантированно продать имеющееся жилье и купить новостройку (причем через «одно окно»). Или немного понервничать в поисках покупателя и прийти к застройщику уже с деньгами на руках. Обе стратегии имеют право на существование.

Екатерина Дмитриева,

для «Фонтанки.ру»