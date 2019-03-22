«Хороших выходных» пожелал судья компании Twitter, которая отказалась признать вину в нарушении правил хранения данных в РФ

Представители американской компании Twitter отказались признавать факт правонарушения на процессе в Таганском районном суде Москвы. Роскомнадзор пытается оштрафовать компанию на 5000 рублей за отказ хранить данные на территории РФ.

«Мы в материалах не видим повода для возбуждения дела. Какого-то ведомственного рапорта, письма, который мог бы служить поводом, в деле не имеется, что представляет собой грубое нарушение», – цитирует 22 марта «Медиазона» объяснения представителей Twitter, которые были даны судье Антону Козыреву.

При этом представители соцсети не смогли ответить на вопрос судьи «чем вообще компания Twitter занимается», так как эта информация не входит в «предмет протокола».

Во время заседания представители Twitter просили прекратить производство по протоколу Роскомнадзора, указав на отсутствие у заявителя «обязанности о предоставлении информации о соблюдении закона о персональных данных» и на то, что из протокола непонятно «за что конкретно компания привлекается к ответственности». Однако судья в удовлетворении ходатайства отказал.







Попытка оперативно вызвать в суд из Роскомнадзора автора протокола об административном правонарушении успехом не увенчалась. В итоге заседание перенесли на 29 марта.

«Вам будет предоставлено время для того, чтобы вы поняли, чем занимаются ваши доверители в РФ и вообще», – сказал в завершение заседания судья Козырев и пожелал «хороших выходных».

Административный протокол в отношении Twitter Роскомнадзор составил в конце февраля 2019 года. Если компанию привлекут к ответственности, то у неё будет от шести месяцев до года на реализацию требований регулятора.

В конце февраля аналогичный протокол был составлен в отношении компании Facebook.

В начале марта создатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram и WhatsApp не будут хранить данные в тех странах, которые нарушают права человека. Относится ли к ним Россия, он не уточнил. Но компании долларового миллиардера готовы к блокировкам на территории этих стран.

Первой жертвой поправок к закону «О персональных данных», предписавших хранить личные данные россиян на территории РФ, стала популярная деловая соцсеть LinkedIn. Её приложение было удалено из AppStore и Google Play на территории РФ.

Роскомнадзор не первый раз добивается штрафных санкций для иностранных интерне- гигантов. В конце 2018 года ведомство способствовало полумиллионному штрафу для американской компании Google за отказ удалять из поисковиков «ссылки на ресурсы с противоправной информацией». После чего компанию предупредили о возможной блокировке. В итоге поисковик начал чистить запросы в соответствии с законодательством РФ, но не автоматически по всему реестру запрещённой информации, а по регулярно обновляемым спискам ресурсов, попавших под запрет, которые в компанию направляет Роскомнадзор. В начале февраля в надзорном ведомстве отчитались о начале «конструктивного диалога» с Google.