В мордовской колонии для силовиков заключенные проткнули себя гвоздями. Их помазали зелёнкой

Заключенные колонии строгого режима для бывших служащих судов и правоохранительных органов в Мордовии совершили массовое членовредительство. Протестующие, среди которых были уроженцы Чечни, воткнули себе гвозди в живот.

21 марта об этом сообщил сайт «Кавказ.Реалии», ссылаясь на родственника одного из заключенных и на члена совета по правам человека в Чечне Хеду Саратову. По словам анонимного источника, акция протеста прошла в ИК-5 в поселке Леплей. Группа заключенных дважды наносила себе увечья — 4 и 20 марта. Первая акция была ответом на угрозы со стороны надзирателей, вторая — на избиения сотрудниками колонии. В свою очередь, чеченская правозащитница рассказала журналистам о десяти сидельцах, проткнувших кожу.

Сегодня, 22 числа, радиостанции «Говорит Москва» подтвердил происшествия в мордовской колонии замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Всё началось 5 марта, – заявил он. – Там 8 осуждённых из того региона, который называли, решили устроить акт членовредительства. Но не так чтобы сильно, а так влёгкую. Себе под кожу загоняли гвозди и разные предметы. Их отправили в нашу больницу».

По словам представителя тюремного ведомства, бунтовали 8 человек, они требовали ослабить режим. После госпитализации всех 19-го числа вернули в ИК, а на следующий день пятеро из них снова совершили членовредительство.

«Они берут эти гвозди, втыкают себе. Они так умеют – загнали себе эти гвозди под кожу, чтобы не повредить внутренние органы. Их 20 же числа снова отвезли в больницу. Но на этот раз повреждения были ещё меньше, чем в первый раз. Им оказали помощь. Помазали зелёнкой и всех отправили обратно в тот же день», – сказал Максименко.

С осужденными и работниками ФСИН уже беседовали представители прокуратуры. О результатах проверки пока ничего не известно. В ОНК Мордовии, в свою очередь, утверждают, что не имеют официальных жалоб от заключенных — им известно о протестных настроениях только со слов.