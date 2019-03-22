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Строительство
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22.03.2019 16:06
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«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир с открытыми террасами и мансардным остеклением. Это уникальные форматы жилья, характерные для исторического центра и вместе с тем довольно редко встречающиеся в новых проектах городских застройщиков.

Квартиры с мансардными комнатами и террасами представлены в третьем корпусе малоэтажного комплекса «Зеленый квартал», который строится на юге Московского района. Это студии, одно-, двух- и трехкомнатные, а также варианты с европланировками, просторными кухнями-гостиными. Благодаря мансардным окнам и террасам комнаты будут более освещенными, а также позволят создать оригинальный интерьер. Минимальная стоимость квартир составляет от 2,7 млн рублей.

«Зеленый квартал на Пулковских высотах» – проект комфорт-класса от девелопера Setl City. Жилой комплекс возводится в самой тихой части Московского района. До станции метро «Московская» – 20 минут на транспорте, а оттуда – всего 10 минут до центра города. Название проекта говорит само за себя: на его территории будет высажено три сада, четыре аллеи и еловый сквер.

Собственная инфраструктура ЖК «Зеленый квартал» будет включать два детских сада и две школы, одна из которых – с углубленным изучением точных наук и астрономии, а также шахматный клуб и медицинский центр. На первых этажах домов откроются магазины, кафе, пекарня, аптеки и отделение банка.

«Петербургская Недвижимость» выступает официальным брокером ЖК «Зеленый квартал».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

 

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