Golden City стал победителем премии Move Realty Awards

Glorax Development

Жилой комплекс Golden City, который Glorax Development возводит на побережье Финского залива, стал победителем в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге» престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2019.

Жюри оценили преимущества жилого комплекса и назвали его успешным примером освоения новых городских территорий Санкт-Петербурга. Уже сегодня Golden City является новым символом Северной столицы, победа в номинации только утвердила проект в этом статусе, подчеркнув его значение для города.

Масштабный проект развития намывных территорий Санкт-Петербурга предполагает строительство более 450 000 кв. м. Авторская архитектура Golden City была разработана ведущими голландскими архитекторами и урбанистами консорциума KCAP+Orange совместно с петербургским архитектурным бюро А.Лен. Уникальная архитектура, собственная инфраструктура, гармоничные планировки квартир, утонченные входные группы, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном, подземный паркинг и замечательные видовые характеристики – все это жилой комплекс Golden City!

Glorax Development

Премия Move Realty Awards учреждена в 2014 году. Основной задачей организаторы ставят выявление надежных застройщиков и жилых комплексов, комфортных для проживания. Каждая из номинаций оценивается более чем по 50 критериям, в жюри входят эксперты рынка и топ-менеджеры крупных компаний сферы недвижимости.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents