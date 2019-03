Астронавты вышли в открытый космос с борта МКС. Поменять батарейку

Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг работают в открытом космосе днем 22 марта. За процессом можно наблюдать в режиме онлайн.

Трансляцию ведет NASA. Как объясняет агентство, астронавты меняют никель-водородные аккумуляторы на литий-ионные. Более мощные устройства необходимы для питания пары солнечных батарей на МКС. В открытый космос специалисты вышли из американского шлюза около трех часов дня по Москве.

Это первый раз за 2019 год, когда обитатели МКС выходят за пределы станции. Всего же в истории это 214-й выход.

Ник Хейг на МКС находится недавно, он отправился туда 14 марта вместе с Кристиной Кук и Алексеем Овчининым. На борт с корабля «Союз МС-12» земляне перешли 15-го числа. Старт с Байконура должен был состояться еще в октябре прошлого года, но пуск прошел неудачно. Система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с космонавтом и астронавтом, после чего они приземлились в Казахстане, у города Жезказган. Овчинин и Хейг прошли курс реабилитации и все же смогли добраться до МКС.

LIVE NOW: @AstroAnnimal and @AstroHague venture outside the @Space_Station for a #spacewalk to replace nickel-hydrogen batteries with newer, more powerful lithium-ion batteries for the power channel on one pair of the station’s solar arrays. Watch: https://t.co/QPKj6ZiZtw pic.twitter.com/CcuYqk0XIG