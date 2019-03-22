В продаже видовые квартиры в ЖК «Полис на Неве»

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» открыла продажи видовых квартир с панорамным остеклением в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной.

Квартиры расположены на верхних этажах 1 корпуса, с 20 по 23 этажи. Из окон открываются красивые виды на акваторию реки, Октябрьскую набережную, исторический центр Петербурга. За счет увеличенной площади остекления балконов и лоджий они становятся еще более впечатляющими.

Панорамное остекление дает дополнительные возможности при планировании внутреннего пространства в квартире, позволяет воплотить в жизнь эксклюзивные дизайнерские идеи и интерьерные решения.

В жилом комплексе «Полис на Неве» на выбор покупателей представлены студии, 1,2,3,4-комнатные, а также квартиры формата евро.

СК «Полис Групп»

Проект возводится берегу Невы. Два корпуса переменной этажности (21-23 этажа) общей площадью 78 000 кв. м выполнены в неоклассическом архитектурном стиле. Общее число квартир в проекте – 1346.

Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн, который предусматривает размещение зон отдыха, детских и спортивных площадок. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, где разместятся магазины, кафе, пекарни, салоны красоты. Для автовладельцев планируются паркинги и гостевые парковки.

Плановый срок окончания строительства жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2019 года. В настоящее время готовность 1 корпуса составляет 65%, 2 корпуса – 94%.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/