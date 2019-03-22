«Дизельгейт» продолжается: прокуроры получили записи разговоров босса Porsche. Их сделала его жена

Прокуроры в Германии обнаружили целую серию телефонных записей между несколькими высокопоставленными руководителями концерна Volkswagen. В них боссы автогиганта обсуждали свою роль в «дизельгейте».

Эти записи сделала жена бывшего руководителя новых разработок Audi и Porsche Вольфганга Хатца, сообщает 22 марта Carscoops со ссылкой на немецкую Handelsblatt. Собеседниками Хатца на этих записях были бывший босс VW Group Матиас Мюллер и нынешние боссы Porsche Оливер Блюм и Майкл Штайнер.

Из записей становится ясно, что, хотя Хатц отрицал свое соучастие в фальсификации программного обеспечения, остальные бывшие и действующие боссы автоконцерна не слишком торопились его защищать. «Сохраняйте спокойствие», — увещевал коллегу Мюллер. При этом Матиас Мюллер подчеркивал, что ни при каких обстоятельствах его собственная фамилия не должна звучать в связи с расследованием. Другими словами, Хатцу предлагалось взять всю вину на себя.

Вскоре после этого Хатц позвонил Оливеру Блюму, который прямо заявил, что в деле «больше политики» и что у руководителей VW Group «нет задницы в штанах» (другими словами, они струсили). Хатц также в разговоре обвинил Volkswagen Group в том, что был вынужден включить пресловутое обманное программное обеспечение дизельных двигателей из-за того, что двигатели были разработаны «идиотами» и имели «неудачные параметры».

Все эти разговоры были записаны женой Вольфганга Хатца и пересланы со смартфона госпожи Хатц его адвокатам. Прокуроры обнаружили записи, изъяв этот смартфон в качестве вещдока.

Несмотря на то, что Вольфганг Хатц продолжает отрицать свою вину, он был арестован в сентябре 2018 года и освобожден в 2018 году под залог в три миллиона евро. Дело в отношении него, а также других боссов VW Group не закрыто, и расследование продолжается.

Напомним, что в 2015 году в мире разразился дизельный скандал с автомобилями концерна Volkswagen. Стало известно, что производитель намеренно искажал данные о вредных выбросах своих дизельных машин при помощи незаконного программного обеспечения, и на самом деле эти показатели значительно превышали нормы. «Дизельгейт» обошелся «Фольксвагену» в миллиарды долларов и привел к массовым отзывам автомобилей и перестановкам в кадровом составе компании.