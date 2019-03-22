Праздник для гиков. Marvel продаст на аукционе костюмы из супергеройских сериалов Netflix

Marvel устроит настоящий праздник для фанатов супергеройских сериалов Netflix и истинных гиков (поклонников фантастики), выставив костюмы и атрибуты героев «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного Кулака» на аукцион.

Торги пройдут в августе – счетчик запущен на сайте магазина Prop Store. Среди лотов, например, есть очки Мэтта Мёрдока, его костюм и трость, саи (вид клинков) Электры, а также маска Железного Кулака из «Сорвиголовы».

К февралю Netflix закрыл все супергеройские сериалы Marvel. На стриминговом сервисе выходили «Сорвиголова» (три сезона), «Джессика Джонс» (два сезона), «Люк Кейдж» (два сезона), «Железный Кулак» (два сезона), «Каратель» (два сезона) и кроссовер «Защитники».