ГК «Ленстройтрест» провела День донора

ЗАО «Ленстройтрест»

Компания «Ленстройтрест» организовала День донора в голландском квартале «Янила Кантри» в Янино.

В мероприятии приняли участие более 50 жильцов квартала, а также сотрудники «Ленстройтреста». Компания организовала для них трансфер из центрального офиса на Миллионной, 8 до жилого комплекса. За 2 часа работы удалось собрать 8 литров крови.

ГК «Ленстройтрест» имеет большой опыт участия в социальных проектах. В последние годы компания уделяет особое внимание акциям, в которых могут принять участие не только сотрудники, но и жильцы построенных застройщиком домов. Совместная помощь нуждающимся, волонтерство, шефство над бездомными животными, мероприятия по раздельному сбору мусора – все это помогает жителям наладить добрососедские отношения.

«Для нашей компании философия «ЖИВИ» – это не только то, как мы строим дома, но и то, как мы живем в коллективе. Для нас важны все аспекты жизни, в том числе социальная ответственность, которую мы стараемся воспитывать в себе, показывая пример и жителям наших кварталов. Вместе мы участвуем в различных социальных акциях, одна из которых – День донора», – комментирует Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

День донора проводится в компании второй год подряд. В прошлый раз в акции приняли участие около 70 человек, среди которых сотрудники ГК «Ленстройтрест» и жители построенных комплексов.

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