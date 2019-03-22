Камера сняла, как самосвал падает на такси в Москве. Водителя и пассажира раздавило песком

Смертельное ДТП с участием легкового такси и самосвала произошло утром 22 марта в районе Ясенево в Москве. Погибли два человека.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД, в 11:15 на перекрестке Ясногорской улицы и Литовского бульвара столкнулись автомобиль такси и груженный песком самосвал. Момент ДТП попал на камеру: на записи видно, что грузовик врезается легковушке в бок, после чего их относит к тротуару, но движение останавливает столб. А затем грузовик опрокидывается кузовом прямо на такси, вдобавок высыпав сверху песок.

Легковушка оказалась практически раздавлена под тяжестью грузовика. В результате водитель такси и его пассажир погибли. Водитель грузовика не пострадал.

Чтобы поднять грузовик на колеса, на место ДТП вызывали кран. После чего спасателям пришлось срезать вмятую крышу такси, чтобы извлечь из машины людей.

Дорожное движение сегодня в Москве, как и в Петербурге, затрудняют сложные погодные условия. Утром начался снегопад в сопровождении ветра. По прогнозам, он будет идти до субботы. С утра в столичных аэропортах задерживались десятки авиарейсов. Ближе к вечеру пятницы похолодает, снег с ветром могут усилиться, а на дорогах образуется гололедица. Автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.