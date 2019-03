Загитова обошла Медведеву и стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золотую медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). 16-летняя спортсменка в сумме за короткую и произвольную программы набрала 237,50 балла.

