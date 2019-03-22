Загитова обошла Медведеву и стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золотую медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). 16-летняя спортсменка в сумме за короткую и произвольную программы набрала 237,50 балла.
?? Alina Zagitova into first with only one skater remaining...— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 марта 2019 г.
Seasons best after seasons best, we can’t peel our eyes off the ice ! ??#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/X5DMqM6JLI
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76), которая, так же как и Загитова, тренируется у Этери Тутберидзе в московской школе «Самбо-70». Бронза досталась Евгении Медведевой (223,80).
Петербургская фигуристка Софья Самодурова заняла восьмое место.