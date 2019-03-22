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Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
22.03.2019 15:16
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Апрельское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

Апрельское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"

С 1 апреля будут увеличены цены на квартиры в жилых комплексах VITAMIN, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория». Успейте купить по старой цене.

ЖК «Территория» – это строящийся жилой комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, кирпично-монолитная технология, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК VITAMIN – это строящийся комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, удобный въезд на КАД, 15-17 этажей, подземный паркинг, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, детский сад во дворе дома, детские и спортивные площадки, дизайнерская отделка холлов, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Сириус В» – это уже сданный жилой комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Звездная».

Преимущества комплекса: рядом парк, подземный паркинг, высота потолков 2,74 м, французские окна, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, трубы отопления в полу, лифты Otis, кирпично-монолитная технология, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/

 

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