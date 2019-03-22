Несколько россиян попали в тайскую больницу после купания. Волны испортили отдых и дизайнеру из Петербурга

Со сломанной рукой в больницу курортного города в Таиланде госпитализирована жительница Петербурга. Вместе с ней в волнах получили травмы трое соотечественников, в том числе ребенок.

Как рассказала «Фонтанке» 22 марта отдыхающая в Пхукете туристка из Петербурга, сопровождающая пострадавшую, на пляже Карон накануне вечером были вывешены желтые флаги – такой сигнал не запрещает заходить в воду, но предупреждает об опасности.

«Я купалась за 10 минут до неё и даже волосы не намочила. А она попала под огромную волну возле берега, которая затянула её и два раза ударила о сушу. Она стала кричать «помогите», и её мгновенно вытащили», – рассказывает Ксения.

предоставлено читательницей "Фонтанки"

Петербургского дизайнера Екатерину увезли в больницу Mission, где диагностировали перелом ключицы. Сейчас она еще находится в госпитале, без разрешения врачей улететь домой пострадавшая не сможет. Петербурженка приехали на отдых три дня назад.

Туристки также уточнили, что кроме них в больнице оказались еще три человека, в том числе мальчик школьного возраста. Пара из Воронежа отдыхала в другой части того же пляжа, где флажки были синие (это означает, что море спокойное и заходить в воду можно без опасений). Операцию Екатерине оплатила страховая компания, однако некоторым пострадавшим от внезапной волны придется платить из своего кармана. В случае если в крови был обнаружен алкоголь, страховщики в выплате отказывают. Лечение перелома в тайской больнице может обойтись примерно в 200 тысяч рублей.