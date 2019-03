Медведева не поверила своим глазам, когда судьи поставили ее на первое место на ЧМ по фигурному катанию

Судьи по достоинству оценили произвольную программу российской фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии. Ей поставили 149,57 балла, что в сумме с оценками за короткую программу (всего 223,8) позволило ей обойти чемпионку Гран-при-2018/19, японку Рику Кихиру, и занять промежуточное первое место.

Увидев свои оценки, Медведева и ее канадский тренер Брайан Орсер не могли сдержать эмоции.

Evgenia Medvedeva: all focus with a season's best 149.57, takes the lead ahead of Rika! 3Lz, 3S+3Lo, 3F+2T+2T, 3Lo, 2A+3T, 3F, 2A. Congrats, Zhenya! #EvgeniaMedvedeva #WorldFigure #WorldFigure2019 pic.twitter.com/SvnPQeoSrg