В субботу в Петербурге и области будет улётная погода. Улететь можно будет от штормового ветра

Ветер продолжит испытывать петербуржцев на прочность в субботу, 23 марта. Порывы местами могут достигнуть 24 метров в секунду, МЧС рекомендует держаться крепче.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, завтра погода снова не порадует жителей города на Неве и его окрестностей. Нас ждут осадки в виде дождя и мокрого снега, а столбики термометров едва дотянут до отметки в 4 градуса днём. Но самое главное – северо-западный ветер. Он не собирается утихать. Днём его порывы местами достигнут 24 метров в секунду.

Напомним, сегодня «Ленэнерго» из-за сильного ветра перешло в режим повышенной готовности. Капризы погоды повлияли и на дорожную ситуацию. Уже к полудню в ГИБДД насчитали более 200 аварий.