«Газпром энергохолдинг» создает с Siemens совместное предприятие для модернизации петербургских теплоэлектростанций

Холдинг, управляющий энергетическими активами «Газпрома», 22 марта договорился в Петербурге о создании совместного предприятия с российским представительством Siemens. Структура займется выпуском энергетического оборудования, в том числе для госпрограммы модернизации теплоэлектростанций. В рамках программы «Газпром энергохолдинг» готовится обновить несколько ТЭС петербургской ТГК-1.

Совместное предприятие собирается сосредоточиться на выпуске вакуумных генераторных устройств для стабилизации давления и комплектующих. Сама производственная площадка разместится в подмосковной Дубне, уточнил в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» гендиректор российского ООО «Сименс» Александр Либеров.

«Газпром энергохолдинг» намерен обновить за время действия госпрограммы модернизации от 3 до 7 ГВт энергомощностей из 20 ГВт существующих. В первую очередь речь идет о паросиловых установках дочерних ПАО «Мосэнерго» и ПАО ТГК-1, именно они должны, как ранее говорил гендиректор холдинга Денис Федоров, попасть на конкурсный отбор поставщиков оборудования этой весной.

Совместное предприятие может успеть принять участие в весеннем конкурсе, если «Сименс» и «Газпром энергохолдинг» успеют создать юрлицо. Источник, близкий к переговорам, сообщил «Фонтанке», что вероятность успеть высока, сейчас над созданием предприятия трудится специальная рабочая группа.

В Петербурге восемь ТЭС общей мощностью 3,7 ГВт, формально подпадающих под требования госпрограммы: Центральная ТЭЦ (1897 года постройки), Правобережная (1922), Василеостровская (1932), Выборгская (1954), Автовская (1956), Первомайская (1957), Северная (1975), Южная (1978). Все восемь принадлежат ТГК-1.

Модернизация петербургских электростанций, исходя из заложенной в программу стоимости мегаватта, может обойтись в 133 млрд рублей.