Маленькому Никите срочно требуется операция

У трёхлетнего Никиты опухоль и водянка головного мозга. Ему уже были сделаны три сложные операции. Сейчас требуется ещё одна, но прежде необходимо заменить шунт, установленный для отвода жидкости из мозга. Однако сам шунт и его замена платные. Родители Никиты просят помощи.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Анастасьев, 3 года.

Опухоль ствола головного мозга, шунтозависимая гидроцефалия.

Требуется магниторегулируемый шунт. Не хватает 127 648 руб.

«О болезни сына мы узнали, когда ему было десять месяцев – Никита только-только начал ходить, произнес «мама». Прежде жизнерадостный малыш стал часто плакать, капризничать, бить себя ручками по голове. Обследование показало, что у сына страшная болезнь – злокачественная опухоль и водянка головного мозга. Чтобы отвести лишнюю жидкость из мозга, врачи установили Никите шунт, затем провели еще одну операцию – частично удалили злокачественное образование. Однако последующие курсы химиотерапии не помогли: опухоль вновь начала расти.

Повторную операцию провели уже в специализированном центре в Москве – врачи полностью убрали новообразование, но вместе с ним пришлось удалить и часть мозжечка. В результате сын потерял способность самостоятельно дышать и глотать, ему установили трахеостому и гастростому.

На время страшная болезнь отступила. Однако прошлой осенью произошел рецидив. Никита перенес третью операцию на головном мозге – и она не последняя, потребуется еще одна. Но, к сожалению, возникло серьезное препятствие – необходимо заменить старый шунт на новый, который невозможно получить в рамках ОМС. В данном случае по законодательству и операция будет платной. Собрать нужную сумму нам с мужем не по силам. Прошу, помогите!» Любовь Анастасьева, Санкт-Петербург.

Заведующий отделением нейрохирургии Детского городского многопрофильного клинического центра имени К. А. Раухфуса Зураб Алугишвили (Санкт-Петербург):

«Никите необходимо срочно провести операцию по замене специального шунта с магниторегулируемым клапаном».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.