Бомбу в Эрмитаже не нашли. Музей возобновил работу

Спустя около двух часов после получения электронного письма с угрозой взрыва сотрудники Эрмитажа вновь открыли двери для посетителей. Опасного в залах нет.

Как сообщает Эрмитаж на своей странице «ВКонтакте», к трем часам дня 22 марта проверка в основном музейном комплексе была завершена, в экспозиционных залах и служебных помещениях взрывотехники ничего подозрительного не нашли.

Письмо в музее получили около часа дня, всех туристов и ценителей прекрасного вывели на улицу. Параллельно продолжается проверка Новой Голландии, которую сотрудники правоохранительных органов начали полтора часа назад. Лжеминеры также прислали письма в несколько школ и детских садов Петербурга.

Эрмитаж эвакуируют второй день подряд. Накануне на улицу из музея, Исаакиевского собора, Мариинского театра и ряда образовательных учреждений вывели 24 тысячи человек.