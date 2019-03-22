Самодурова расплакалась и призналась, что ей не хвататает Туктамышевой после своего выступления на чемпионате мира

Петербургская фигуристка Софья Самодурова крайне эмоционально отреагировала на свое выступление на чемпионате мира в Японии. Как передает 22 марта «Спорт-Экспресс», 16-летняя спортсменка заявила, что выложилась на все сто процентов и потратила последние силы.

«Все силы отдала, ноги уже не ходят... Я устала. Каждый прокат – особенный, это новая ступенька. Я смогла подняться еще выше и доказала себе, всем в мире, что я способна на многое. У меня был сложный сезон, физически тяжело держать форму столько времени. Но сезон успешный. И вообще, всем привет. Привет Лизе (Туктамышевой. – Прим. ред.). Тебя здесь не хватает. Сейчас опять слезы польются... Спасибо моим родителям. Мама только что прилетела, смотрит. Мамочка, я тебя очень люблю», – сказала фигуристка и расплакалась.

Напомним, 16-летняя Софья Самодурова почти без ошибок исполнила не самую простую программу и получила отличные отзывы от Татьяны Тарасовой.

Самодурова, как и Туктамышева, является ученицей петербургского тренера Алексея Мишина. Сезон-2018/19 дебютный для нее на взрослом уровне. Бронзовый призёр этапа Гран-При «Скейт Америка» (2018). Серебряный призер этапа в Москве Rostelecom Cup 2018. На чемпионате Европы-2019 сенсационно обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову и выиграла золотые медали.