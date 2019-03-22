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Строительство
27.03.2019 17:29
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Дворянские трещины. Из-за особняка ювелира Ананова ЛСР идет в суд в четвертый раз

Структуры «Группы ЛСР» обратились в Верховный суд с жалобой на решение по иску ювелира Ананова. Это уже четвертая инстанция, предыдущие три признали застройщика виновным в повреждении уникального для Петербурга замка.

Дворянские трещины. Из-за особняка ювелира Ананова ЛСР идет в суд в четвертый раз

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Кирпичное строение с башней во дворах Мичуринской улицы Петроградской стороны — штаб-квартира ювелирного дома «Ананов». Первый советский ювелир, которого западные СМИ назвали новым Фаберже, построил его в середине нулевых — на деньги от продажи одного из своих пасхальных яиц. В результате кардинальной перестройки невзрачная прачечная превратилась сначала в замок и гордость мастера, а потом стала головной болью и предметом судебного разбирательства.

«В год 300-летия Петербурга мне очень повезло. Неизвестный коллекционер приобрел пасхальное яйцо "Создателям Петербурга", и на эти деньги в 2005 году был построен замок, мечта моего детства. В нем разместились творческие ювелирные мастерские», – рассказал «Фонтанке» Андрей Ананов.

По сегодняшним меркам вложения – $3 млн – сущий пустяк. Но маленький особняк, стилизованный под старинный замок, действительно выделяется из архитектурного окружения.

Еще сильнее он контрастирует с современным жилым комплексом «Дом на Дворянской», который «Группа ЛСР» несколько лет назад возвела стенка в стенку. Монументальный неомодерн ЛСР настолько не ужился с ювелирной неоготикой, что замок пошел трещинами.

«Строили с размахом, красивое высокое здание с подземным паркингом. Паркинг возвели на глубине 6 метров, вплотную к моему замку. Замок покрылся трещинами. Сколько простоит, неизвестно. Как "возрождать" – непонятно. А я думал, мои правнуки увидят и гордиться будут», – расстраивается ювелир.

Как следует из материалов суда, привлеченная экспертная организация признала появившиеся повреждения следствием ошибки строителей «Дома на Дворянской». В судебном решении написано, что по территориальным строительным нормам, прежде чем копать свой пятиметровый котлован, они должны были усилить соседний фундамент, но не сделали этого.

«Фонтанка» изучила эти трещины. Из них отчетливо тянет сквозняком с еще холодных петербургских улиц, а установленные маячки показывают, что «расселины» растут.

Дворянские трещины.

«Подал я на корпорацию в суд. Выиграл и суд, и апелляцию, и кассацию. Но извинений опять не дождался, хотя 24 миллиона получил. А здание продолжает трещать. Уже сдвинулось в сторону подземного паркинга. Как бы не въехало туда», – рассказывает Андрей Ананов.

Правда, как именно ликвидировать последствия неприятного соседства, он пока не знает. Есть опасения, что трещины идут до самого основания здания и через бетонную плиту фундамента. А раз так, то может понадобиться разборка маленького замка, и это обойдется уже в куда более крупную сумму, чем отсуженные у ЛСР деньги.

В группе ЛСР «Фонтанке» сообщили, что знакомы с этой проблемой, но до конца судебных разбирательств никаких комментариев давать не будут.

Юристы строителей (ответчик — СК «Возрождение Санкт-Петербурга», 100-процентная «дочка» ЛСР) в судах изначально утверждали, что трещины появились не по их вине, а потому, что Андрей Ананов и его компания неправильно эксплуатировали здание. Затем говорили, что срок исковой давности истек. Потом соглашались платить компенсацию в размере 420 тысяч рублей. Были еще и попытки уйти от выплат, со ссылками на то, что иск подан не к тому юрлицу. Однако суд в трех инстанциях за два года разобрался, в чем дело, и все же присудил выплатить ювелирам требуемые ими 24 млн рублей.

Деньги Андрею Ананову перечислены, но 12 марта в деле наметился новый виток – юристы ЛСР подали в Верховный суд кассационную жалобу на решение кассационного суда Северо-Западного округа.

Кстати, к новому «Дому на Дворянской» примыкает не только офисное здание ювелирного дома, но и жилой пятиэтажный дом 1872 года постройки. Как рассказал «Фонтанке» главный инженер ЖКС № 1 Петроградского района Владимир Самохин, в этом доме также зафиксированы трещины.

«Мы вели там мониторинг два года назад. Но, поскольку сейчас трещины не растут, опасности для жильцов нет», – резюмировал специалист.

Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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