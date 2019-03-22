«Ей очень понравился котёнок, и она забрала его». Полицейские задержали девушку, укравшую британского прямоухого из зоомагазина

В Москве полицейские задержали 20-летнюю девушку, которая украла котёнка породы "британский прямоухий" из зоомагазина. Об этом 22 марта сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Юрий Титов.

В пресс-службе полиции уточнили, что с заявлением о пропаже животного обратилась представительница зоомагазина. Подозреваемую в краже задержали по горячим следам неподалеку от места происшествия.

«По словам задержанной, ей очень понравился котёнок, и она забрала его, после чего на время оставила у своих знакомых, сказав им, что он её», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ («Кража»). Котенок возвращен владелице.