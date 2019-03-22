18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +5
$ 63.77р
72.59р
16:26 22.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.03.2019 14:51
Печать

ДТП с фурой на Киевском: водитель подарил пассажиру на день рождения поездку в больницу

Проезд на красный свет закончился серьезной аварией с грузовиком на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. «Фонтанка» уже публиковала видео с места этого ДТП. Как выяснилось, пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки.

Авария произошла около 10 часов утра 22 марта в поселке Верево, на 39-м километре автодороги Петербург – Псков, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на информацию ОР2 ДПС ГИБДД. По предварительной версии, 25-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком «МАЗ» из Нижегородской области. 38-летний водитель фуры ехал на зеленый.

Травмы получил 16-летний пассажир легковушки – его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Как отмечают в группе, подросток несколько дней назад отметил день рождения.

ДТП с фурой на Киевском: водитель подарил пассажиру на день рождения поездку в больницу

Этим утром в Ленобласти произошли сразу несколько аварий с серьезными последствиями. Так, на дороге Петродворец – Кейкино водитель «Мерседеса» выехал на встречку и врезался в «Волгу». Пассажир иномарки погиб на месте. Оба водителя и пассажирка отечественной машины были госпитализированы с тяжелыми травмами.

На Токсовском шоссе водитель Mitsubishi не справился с управлением и также вышел в лоб «Пассату». Оба водителя и пассажирка «Митсубиши» получили травмы средней тяжести.

Кроме того, на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине столкнулись грузовик и два автобуса. В одном из них упал пассажир, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее по теме

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Glorax Development
22.03.2019 16:16

Golden City стал победителем премии Move Realty Awards

Жилой комплекс Golden City, который Glorax Development возводит на побережье Финского залива, стал победителем в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге» престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2019
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
22.03.2019 16:06

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир с открытыми террасами и мансардным остеклением. Это уникальные форматы жилья, характерные для исторического центра и вместе с тем довольно редко встречающиеся в новых проектах городских застройщиков.
СК «Полис Групп»
22.03.2019 15:49

В продаже видовые квартиры в ЖК «Полис на Неве»

Компания «Полис Групп» открыла продажи видовых квартир с панорамным остеклением в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной.
ЗАО «Ленстройтрест»
22.03.2019 15:31

ГК «Ленстройтрест» провела День донора

Компания «Ленстройтрест» организовала День донора в голландском квартале «Янила Кантри» в Янино.
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
22.03.2019 15:16

Апрельское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 апреля будут увеличены цены на квартиры в жилых комплексах VITAMIN, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория». Успейте купить по старой цене.
ru.depositphotos.com
22.03.2019 12:03

79% россиян посчитали такси безопасным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к Международному дню таксиста*.
«Аквилон Инвест»
22.03.2019 11:12

«Аквилон Инвест» вышел на Москву: открыты продажи в ЖК «Аквилон PARK»

Холдинг «Аквилон Инвест», представленный в Петербурге пятью жилыми комплексами, начал продажи квартир в своем первом столичном проекте комфорт-класса «Аквилон PARK» в Новой Москве. Цены стартуют от 2,7 млн рублей.
Glorax Development
22.03.2019 10:27

Клубный дом - остров спокойствия в центре города

Ритм жизни мегаполиса постоянно повышается, растет число жилых кварталов, рассчитанных на несколько тысяч жителей. Однако далеко не все хотят жить в высотных жилых комплексах, предпочитая им обаяние старого города.
Ксения Потеева
21.03.2019 18:30

Группа RBI – партнер «Золотого пера 2018»

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») стала официальным партнером XXIV профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
21.03.2019 17:53

Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

Только с 21 по 31 марта, в ряде жилых комплексов компании «Лидер Групп» действуют скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр*.
фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»
21.03.2019 16:19

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

С 21 по 24 марта только в «Петербургской Недвижимости» – специальные условия клиентам, приобретающим квартиру в ипотеку
BOAnet.at
21.03.2019 15:19

MBA в Вене со стипендией WU Executive Academy

До 31 мая 2019 года можно принять участие в конкурсе стипендий Professional MBA, покрывающих до 50% стоимости обучения.