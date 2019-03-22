ДТП с фурой на Киевском: водитель подарил пассажиру на день рождения поездку в больницу

Проезд на красный свет закончился серьезной аварией с грузовиком на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. «Фонтанка» уже публиковала видео с места этого ДТП. Как выяснилось, пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки.

Авария произошла около 10 часов утра 22 марта в поселке Верево, на 39-м километре автодороги Петербург – Псков, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на информацию ОР2 ДПС ГИБДД. По предварительной версии, 25-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком «МАЗ» из Нижегородской области. 38-летний водитель фуры ехал на зеленый.

Травмы получил 16-летний пассажир легковушки – его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Как отмечают в группе, подросток несколько дней назад отметил день рождения.

Этим утром в Ленобласти произошли сразу несколько аварий с серьезными последствиями. Так, на дороге Петродворец – Кейкино водитель «Мерседеса» выехал на встречку и врезался в «Волгу». Пассажир иномарки погиб на месте. Оба водителя и пассажирка отечественной машины были госпитализированы с тяжелыми травмами.

На Токсовском шоссе водитель Mitsubishi не справился с управлением и также вышел в лоб «Пассату». Оба водителя и пассажирка «Митсубиши» получили травмы средней тяжести.

Кроме того, на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине столкнулись грузовик и два автобуса. В одном из них упал пассажир, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.