«Опять докатала девка все». Тарасова оценила выступление петербургской фигуристки Самодуровой

На чемпионате мира по фигурному катанию завершила свое выступление петербурженка Софья Самодурова. 16-летняя спортсменка откатала произвольную программу почти чисто, допустив лишь небольшую помарку в каскаде двойной аксель + двойной аксель + двойной риттбергер.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 22 марта в прямом эфире на Первом канале эмоционально прокомментировала выступление Самодуровой.

«Опять докатала девка все. Сорвала только риттбергер. Она бежит. И как будто ей не страшно, а она ведь девчонка совсем. Ей-то, может, страшнее всех. Она работает как пчелка. А риттбергер – это копейка», – заявила Тарасова.

В результате Самодурова набрала за произвольную программу 138,16 балла и в сумме — 208,58. Пока петербурженка занимает промежуточное второе место.

Впереди выступление еще двух россиянок – Евгении Медведевой (четвертая после короткой программы) и Алины Загитовой (первая после короткой программы).

Напомним, российские фигуристы на этом чемпионате мира уже выиграли две медали – серебро и бронзу в спортивных парах.