Охота пуще неволи. Москвич под домашним арестом пропил свой электронный браслет

Житель Зеленограда додумался пропить электронный браслет-маячок, пока находился дома под домашним арестом. Покупателя пришлось разыскивать сотрудникам ФСИН, а продавца отправили в СИЗО.

«Московский комсомолец» сообщает 22 марта о нетривиальном случае, произошедшем с 30-летним жителем столицы, который вместе с братом в феврале пошёл на кражу. Унесли родственники немного – два комплекта спецодежды на 5 тысяч рублей, микроволновку за 2 тысячи и тостер за тысячу рублей. Тем не менее расплата их настигла, и 16 февраля обоим определили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники управления УФСИН России по Москве выдали братьям стационарную контрольную аппаратуру за 9 тысяч рублей и электронные браслеты. Как оказалось, зря. Уже 3 марта 30-летний Константин вскрыл браслет отвёрткой, отнёс свой комплект в ломбард и выручил полторы тысячи рублей. На эти деньги он купил алкоголь.

Через некоторое время сотрудники службы исполнения наказаний заметили неладное, разыскали и вора, вероломно продавшего государственное имущество, и браслет со станцией. После такого мужчина, разумеется, был отправлен в СИЗО, а его брат остался ждать суда дома.