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Происшествия
22.03.2019 14:55
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В Петербурге к полудню насчитали более 200 ДТП. Последовательность аварий на Ушаковской попала на видео

Статистика ГИБДД подтверждает свидетельства очевидцев: аварий в пятницу, 22 марта, в Санкт-Петербурге действительно много.

К полудню, с 0:00 до 12:00, в городе и области зарегистрированы 213 ДТП, без учёта тех, кто «решил вопрос на месте» или оформил аварию по европротоколу, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

Для сравнения, 21 марта за полные сутки ГИБДД зафиксировала в городе 394 аварии и 56 в области, а 20 марта – 348 в городе и 61 в области. При этом надо учесть, что трафик на дорогах, а значит и число ДТП, больше во второй половине дня. «Если градус самоуверенности понижен не будет, то итоговая цифра за сутки может стать существенной», – прогнозирует «Дорожный инспектор».

По словам горожан, на дорогах с утра было скользко. Напомним самые серьёзные сегодняшние аварии. Один человек погиб и шестеро пострадали в течение часа в двух страшных ДТП на пригородных трассах: на дороге Петродворец – Кейкино и на Токсовском шоссе (Санкт-Петербург – Матокса).

Чуть позже в ДТП на Киевском шоссе пострадал несовершеннолетний юноша. Поездку в больницу ему «подарил на день рождения» его водитель.

Рано утром в Петербурге, на Ушаковской развязке, произошла цепь ДТП, затормозивших движение транспорта в двух крупных спальных районах: Приморском и Выборгском. ГИБДД насчитала шесть аварий с участием 21 транспортного средства. Люди в них не пострадали.

В Петербурге к полудню насчитали более 200 ДТП. Последовательность аварий на Ушаковской попала на видео

Очевидцы, ехавшие по относительно свободной встречной полосе, снимали последствия на видео. На записях видно, что через несколько десятков метров от места, где образовалась первая куча-мала, случилось ещё одно ДТП.

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