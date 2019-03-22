В Петербурге к полудню насчитали более 200 ДТП. Последовательность аварий на Ушаковской попала на видео

Статистика ГИБДД подтверждает свидетельства очевидцев: аварий в пятницу, 22 марта, в Санкт-Петербурге действительно много.

К полудню, с 0:00 до 12:00, в городе и области зарегистрированы 213 ДТП, без учёта тех, кто «решил вопрос на месте» или оформил аварию по европротоколу, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

Для сравнения, 21 марта за полные сутки ГИБДД зафиксировала в городе 394 аварии и 56 в области, а 20 марта – 348 в городе и 61 в области. При этом надо учесть, что трафик на дорогах, а значит и число ДТП, больше во второй половине дня. «Если градус самоуверенности понижен не будет, то итоговая цифра за сутки может стать существенной», – прогнозирует «Дорожный инспектор».

По словам горожан, на дорогах с утра было скользко. Напомним самые серьёзные сегодняшние аварии. Один человек погиб и шестеро пострадали в течение часа в двух страшных ДТП на пригородных трассах: на дороге Петродворец – Кейкино и на Токсовском шоссе (Санкт-Петербург – Матокса).

Чуть позже в ДТП на Киевском шоссе пострадал несовершеннолетний юноша. Поездку в больницу ему «подарил на день рождения» его водитель.

Рано утром в Петербурге, на Ушаковской развязке, произошла цепь ДТП, затормозивших движение транспорта в двух крупных спальных районах: Приморском и Выборгском. ГИБДД насчитала шесть аварий с участием 21 транспортного средства. Люди в них не пострадали.

Очевидцы, ехавшие по относительно свободной встречной полосе, снимали последствия на видео. На записях видно, что через несколько десятков метров от места, где образовалась первая куча-мала, случилось ещё одно ДТП.