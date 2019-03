Финляндия ограничила россиянам покупку земли. С 2020 года только с разрешения минобороны

С 2020 года приобрести участок в Финляндии россияне смогут только с разрешения Минобороны. Власти также оставили за собой возможность права принудительного выкупа земли. Чем закон обернётся на практике — покажет время.

Pixabay.com//finmiki

Украинские события и скандал с российской компанией, работавшей в сфере недвижимости, заставили Финляндию принимать меры, которые могли бы обезопасить страну от «российской угрозы». Финские военные на танках к хозяевам коттеджей, конечно, не придут, но вот стать обладателем финского домика будет сложнее как минимум из-за бюрократии, утверждают эксперты.

Парламент страны утвердил большой пакет законов, который даёт государству возможность контролировать, ограничивать или запрещать владение недвижимостью иностранцами — ради национальной безопасности. Поправки в закон, которые вступят в силу 1 января 2020 года, касаются граждан «третьих стран», то есть государств, не входящих в Евросоюз и Европейский экономический союз.

Гибридная угроза

Ограничить россиян в покупке земли предлагали ещё в 2012-м, отреагировав на запрет иностранцам приобретать участки в приграничных территориях РФ. Страх перед «зелёными человечками» и осложнение международной обстановки после 2014-го добавили аргументов сторонникам инициативы.

Министр обороны беспокоился за демилитаризованные Аландские острова, а Полиция безопасности в 2016 году заявила, что принадлежащая россиянам недвижимость может быть использована военными.

Минобороны занялось изучением вопроса и пригляделось к подозрительному, как показалось министерству, соседству вблизи со своими военными объектами. Депутат Социал-демократической партии Суна Кюмяляйнен, которая на протяжении многих лет продвигала инициативу об ограничении, заявила, что «некоторые сделки придется разорвать, поскольку были проданы объекты, расположенные в критично неверных точках».

Осенью 2018 года в отношении российской компании Airiston Helmi, которая владела недвижимостью на островах под Турку, возбудили масштабное дело об отмывании миллионов евро, но общество обсуждало не экономические преступления, а то, что фирма занималась стратегической скупкой земли для военных целей. В спецоперации по задержанию участвовали 400 силовиков, но власти Финляндии политическую подоплёку расследования отрицают.

Разрешение на приобретение и принудительный выкуп

Со следующего года для приобретения участка земли с постройками или без граждане РФ и российские компании должны будут получить специальное разрешение Минобороны. Правило касается и зарегистрированных в Финляндии юридических лиц, в которых «как минимум одна десятая часть влияющих на принятие решений сил» находится за пределами ЕС и ЕЭС, но по дискуссии в финском обществе понятно, что речь в первую очередь именно о россиянах.

На сделки на демилитаризованных Аландских островах и покупку квартир в многоэтажках и таунхаусах, которая по сути является приобретением акций жилищного кооператива, этот закон не распространяется.

«Разрешение на приобретение недвижимого имущества может быть предоставлено, если ожидается, что владение не будет препятствовать организации обороны страны, контролю и обеспечению территориальной целостности или обеспечению пограничного контроля, безопасности границ и надежности снабжения», – гласит закон.

Агентства недвижимости пока в неведении – никаких инструкций от Минобороны они не получали. Участники рынка ожидают получить конкретику ближе к концу 2019 года.

«Чёткого понимания, как новый закон отразится на практике заключения сделок купли-продажи россиянами, нет. Я предполагаю, что будет какая-то [другая] система подписания договора. Пока такой информации нет», – говорит Энсио Пулккинен, владелец риелторского агентства In and Out, которое реализует недвижимость в регионе Иматры и Лаппеенранты. Отказов, по его мнению, должно быть немного, поскольку ведомству всё же придётся давать обоснование.

В зону риска попадают территории, расположенные в непосредственной близости от стратегических объектов (к ним, в частности, относятся гарнизоны, учебные плацдармы и стрельбища, районы аэропортов, военные склады, радиолокационные станции), но подобных объектов на рынке немного.

В обосновании закона говорится, что недвижимость могут использовать для «гибридного влияния»: «Покупка недвижимости на стратегических территориях может быть попыткой закрепиться в Финляндии, ослабить способность финских властей действовать, предоставлять недвижимость для незаконной разведки или каким-либо иным образом способствовать достижению целей иностранного государства».

Сроки рассмотрения заявки на приобретение недвижимости в министерстве обороны назвать пока не могут, но обещают, что процесс не вызовет длительных задержек.

«Я думаю, что решение о получении разрешения будут выдавать в течение месяца. Сейчас никто точно не знает. Время покажет», – рассуждает Пулккинен.

Государству дали право принудительного выкупа, но только «в особых случаях, когда это необходимо по соображениям национальной безопасности». Это значит, что Силы обороны экспроприируют участок, компенсируя рыночную стоимость объекта. По оценкам властей, ежегодно на эти цели из бюджета потребуется от 200 тысяч до миллиона евро. Однако к таким мерам будут прибегать только в крайних случаях, «когда цель не может быть достигнута иначе», например, с помощью добровольной сделки. При продаже участка Силы обороны получат приоритетное право покупки. На это государство готово тратить 150–800 тыс. евро в год.

На сегодняшний день в Финляндии иностранцы могут купить дачу даже в погранзоне, новый закон это тоже не запрещает. Но с 2020 года приобрести недвижимость вблизи границы будет, вероятно, сложнее. Более того, «контроль над территориальной целостностью Финляндии или поддержание безопасности границ может потребовать выкупа объектов, расположенных вблизи границы». Речь идёт о территориях, использование которых может «повлиять на выполнение уставных задач пограничной службы по охране границ». Такими местами могут быть, например, районы с техникой для пограничного контроля. Инициировать выкуп может Погранохрана.

Квартиру вместо коттеджа

По оценкам Минобороны, новый закон коснётся 500–800 сделок в год. Однако статистика показывает, что россияне покупают ежегодно не более полутора сотен участков и домов.

Всего в 2018 году россияне приобрели 118 участков на сумму 14,4 млн евро, следует из данных Национальной земельной службы Финляндии. Для сравнения, в 2017-м таких сделок было 126 на сумму 14,1 млн евро. Пиковым годом по продаже земли гражданам РФ был 2011-й: тогда они заключили 573 сделки по покупке недвижимости, но потом показатель пошёл на спад и в 2014-м сократился до 147.

С 2016 года россияне сами стали активно избавляться от недвижимости. По словам Пулккинена, сейчас наши соотечественники больше продают, нежели покупают. Приобретают в основном дешёвые объекты, и в большинстве своём это не коттеджи, как раньше, а небольшие дешёвые квартиры для сдачи в аренду.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»