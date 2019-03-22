Дождется ли Бастрыкин архангела. Не все следователи прониклись «традиционной формой соборности»

Идея Александра Бастрыкина собрать с подчиненных 13 млн рублей на установку памятника духовному покровителю буксует. Следователи не спешат скидываться, их совестят православными устоями.

Фото: Союз ветеранов следствия

Руководство Следственного комитета срочно просит подчиненных перечислить взносы на монумент своему покровителю архангелу Михаилу. Но собранные деньги еще долго будут лежать мертвым грузом, потому что памятник негде ставить.

В Следственном комитете есть идея – поставить трехметрового бронзового архангела Михаила перед строящимся зданием в Техническом переулке. Эскиз памятника утвердил лично Александр Бастрыкин, духовную визу в виде благословения поставил патриарх Кирилл.

Архангел Михаил – предводитель ангельского войска, победивший Сатану и ставший покровителем следователей. Ориентировочная стоимость памятника составляет 13 млн рублей. В СКР приняли решение призвать к нравственной сознательности своих сотрудников и объявили среди них «сбор добровольных пожертвований».







Несмотря на благотворительную форму, в центральном аппарате СКР желают поименно знать тех, кто скинулся на архангела. Это следует из писем следственных управлений Башкирии и Ставропольского края, опубликованных в Сети.

«Руководителям следственных отделов необходимо до 25 марта представить заявления сотрудников в соответствии с приложенным образцом, рекомендуемый размер пожертвований – 1,5 % от месячного заработка», – говорится, к примеру, в башкирском документе.

В Ставрополье решили утвердить фиксированную таксу – по 1500 рублей со следователя: «Собранные средства со списками участников благотворительной акции направить до 1 апреля руководителю финансово-экономического отдела СУ СК по Ставропольскому краю С. А. Васильеву».

По полторы тысячи рублей, если верить деловой переписке, в кассу архангела сбрасывали и сотрудники Управления по учебной и воспитательной работе СКР.

Управление возглавляет Герой России генерал-майор юстиции Сергей Петров. Собственно, он и назначен ответственным за исполнение задачи.

Петрову 51 год, кадровый военный, звезду получил за взятие Аргунского ущелья в 1999 году. Тогда он был командиром разведроты десантно-штурмового полка. До Следственного комитета поработал политруком в Главном управлении воспитательной работы ВС РФ.

Годовой доход Петрова превышает 4 млн рублей, по Москве он передвигается на Land Cruiser. Для сравнения: руководитель ставропольского управления Игорь Иванов получает 2,4 млн рублей в год. Зарплаты в регионах существенно ниже столичных. Почему ставропольские следователи должны платить столько же, им не объясняют.

Денежные средства, поступающие из регионов на архангела, аккумулирует некоммерческая организация «Союз ветеранов следствия». Ее возглавляет 72-летний Владимир Донцов, закончивший свою карьеру в 2005 году в должности прокурора Юго-Западного округа Москвы.

Судя по отчетам Союза ветеранов следствия, регионы откликаются на сбор денег не очень охотно. Первые письма-разнарядки были разосланы еще в феврале 2019 года, на них, по данным «Фонтанки», откликнулись немногие.

«На возведение скульптурной композиции поступило более 130 переводов на общую сумму 1,7 млн рублей. Наиболее значительные суммы направлены от сотрудников СУ СК по Камчатскому краю – 50 800 рублей, сотрудников ВСУ по Черноморскому флоту – 83 800, ВСУ по Москве – 96 500. Суммы добровольных переводов от частных лиц, не являющихся сотрудниками СК России, варьируются от 100 до 1500 – 2000 рублей. Таким образом, добровольный сбор средств находит позитивный отклик и приобретает одобрение общественности», – говорится в отчете организации за 5 марта.

Очевидно, такие темпы не устраивают СКР, поэтому регионам снова напомнили о вечном: «Способ финансирования путем сбора народных средств является традиционной формой соборности в реализации общественных проектов, имеет глубокие корни в культуре и истории Российского государства и несет в себе высокую силу идейно-нравственного и патриотического воспитания».

Петербург тоже прохладно отнесся к инициативе. Опрошенные «Фонтанкой» сотрудники не совсем понимают замысел.

«Нам говорят, что скульптурная композиция будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи и действующих сотрудников и послужит украшением нового здания Следственного комитета, – рассуждают они. – Но позвольте, при чем тут регионы? И почему собираются средства в мусульманских Башкирии и Татарстане, буддистской Бурятии?»

Нерадивых следователей совестят не только примером послушных коллег, уже перечисливших деньги, но и православным миллиардером, создателем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. 12 марта Союз ветеранов следствия гордо сообщил: «От фонда святителя Василия Великого поступила благотворительная помощь в размере трех миллионов рублей в связи с возведением у здания Следственного комитета России скульптурной композиции его духовного покровителя – архангела Михаила. Союз ветеранов следствия выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за свершение данной благотворительной акции учредителю и председателю попечительского совета фонда Константину Малофееву и генеральному директору фонда Елене Мильской, которые несомненно своим светлым поступком показали, какими должны быть нравственные традиции и духовные ценности в обществе».

После взноса Малофеева-Мильской на счете архангела оказались около 5 млн рублей – это почти 40 процентов от требуемой суммы.

Деньги благотворителей еще долго будут лежать мертвым грузом. Открытие скульптурной композиции намечено после возведения нового здания СКР и обустройства прилегающей территории. Постановление правительства о бюджетных инвестициях в строительство 18-этажного комплекса с автостоянкой на 200 машин стоимостью 5,5 млрд рублей принято в сентябре 2012 года, работы начались в 2015-м. Их изначально планировали закончить в 2018-м, но срок неоднократно переносился. 9 февраля 2019 года вышло постановление правительства № 102, по которому сдача объекта переносится на 2022-й. На данный момент в здание СКР вложены менее 3 млрд рублей. В течение ближайших трех лет ведомство будет получать по 750 млн ежегодно, в 2022-м – еще 335 млн. Но это не окончательные подсчеты. Правительственное постановление предусматривает корректировку инвестиций в сторону уменьшения и пролонгации строительства.

Смета памятника в открытом доступе не опубликована. Опрошенные «Фонтанкой» петербургские скульпторы, осмотрев эскиз композиции, уточнили, что сбор средств можно, в общем, закрывать. При рачительном отношении к деньгам трехметрового бронзового архангела Михаила можно отлить и в пределах четырех миллионов рублей.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»