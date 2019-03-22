Лёд со здания на Заневском упал на сотрудника ГУМРФ адмирала Макарова. Он отгонял от опасной крыши студентов

Сотрудник госуниверситета морского и речного флота пострадал во время плановой очистки кровли. Присматривая за безопасным проходом учащихся, он сам попал под соскользнувший с крыши лёд.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красногвардейского района, инцидент произошёл утром 22 марта рядом со зданием на Заневском проспекте, 5, которое относится к ведению Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Состояние кровли находится в его ведении.

Ответственные за хозяйственную часть приметили, что подтаявший снег забился за архитектурные элементы и может сорваться. Перед расчисткой труднодоступного места установили ограждения, рядом с ними остался один из сотрудников. Спешащих мимо студентов соседнего вуза он отгонял подальше и, как оказалось, не зря. Часть снега соскользнула, увернуться мужчина не успел.

В администрации уточнили, что серьёзных травм он не получил, но медицинская помощь понадобилась. Мужчине зашили губу, собираются делать рентген. Ожидается, что в больнице он не задержится и в ближайшее время вернётся к работе.

Напомним, в марте лёд на Думской травмировал сотрудницу Госстройнадзора, неоднократно под глыбы петербуржцы попадали и зимой. Самым громким случаем стала смерть 23-летнего студента Бабурбека Очилова, которого убила наледь, упавшая с крыши его университета.