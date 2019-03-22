Авторы «взрывной» рассылки опустошили Новую Голландию

Территория острова Новая Голландия осталась без посетителей вслед за Эрмитажем днем 22 марта.

Сообщение о возможной угрозе взрыва пришло на электронную почту Новой Голландии около часа дня. Гуляющих по острову, посетителей кафе и здания бывшей тюрьмы пришлось срочно отправлять на материк.

Параллельно проверки на безопасность проходят в Эрмитаже и нескольких школах. Читатели «Фонтанки» также сообщают об эвакуации 84 детского сада на Ленинском проспекте.