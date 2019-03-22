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Происшествия
22.03.2019 14:03
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Отца и сына поймали на «Куге» с фальшивыми номерами и раскрыли сразу с десяток угонов. Отец рассказал, как он это делал

Полиция раскрыла серию автоугонов, совершенных в Невском районе Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Похищенные машины нашли: злоумышленник еще не успел их продать.

Как стало известно «Фонтанке», в ноябре 2018 года в полицию Невского района поступила информация об угоне автомобиля Hyundai Tucson 2017 года выпуска. Машина была похищена между 8:00 и 18:40 28 ноября от дома 10 по Клочкову переулку. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий во Всеволожском районе сотрудники УМВД Невского района в 20:00 19 марта 2019 года задержали 52-летнего местного жителя и его 25-летнего сына на автомобиле Ford Kuga с подложными номерами, похищенном между 9:40 и 10:10 того же дня от дома 20, корпус 1, по Колтушскому шоссе. Старшего изобличили как минимум в девяти угонах автомобилей: семи в Невском районе и двух во Всеволожском. В ходе дальнейшего расследования мужчину допросили в качестве подозреваемого, а его сына в качестве свидетеля.

Мужчина подписал явки с повинной, признавшись в хищении Ford Kuga от дома 2 по проспекту Пятилеток 13 сентября 2018 года; еще одного Ford Kuga с парковки ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай, 3, 10 октября; Hyundai Creta от дома 2 по проспекту Пятилеток 25 октября; KIA Rio от дома 8, корпус 1, по улице Белышева между 2 и 3 ноября; Ford Kuga от дома 3/2 по улице Ворошилова 16 ноября; KIA Ceed от дома 64, корпус 1, по Октябрьской набережной 22 ноября, а также Ford Focus с парковки ТЦ «Лондон Молл» на Коллонтай 8 февраля 2019 года. По всем случаям были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ.

По месту его жительства провели обыск, обнаружив еще две машины, числившиеся в угоне, семь комплектов госномеров, множество электронных ключей от автомобилей разных марок и подавитель сигнала.

А 21 марта задержанный также написал явку с повинной, признавшись в нескольких угонах во Всеволожске: KIA Optima от дома 8 по улице Вокка 18 марта 2019 года, Fogd Kuga от дома 20 по Колтушскому шоссе 12 февраля, Honda CR-V от дома 7 по Ленинградской улице 2 ноября, Hyundai Creta от дома 12 по Межевой улице 19 февраля и Ford Kuga от дома 52 по Всеволожскому проспекту 17 января. Все машины он вскрывал при помощи сканера, перегонял и менял на них номера, но продать не успел. Полиция нашла их раньше. Также его изобличили в угоне того самого «Форда», на котором он был задержан.

В итоге мужчину поместили под домашний арест. Полиция и следователи продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности задержанного, а также выясняют, причастен ли к ним его сын.

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