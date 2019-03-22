ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Рост цен из-за повышения НДС оказался умеренным

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Такое решение было принято на заседании 22 марта, сообщил регулятор.

Как отмечает ЦБ, реакция цен на повышение НДС оказалась умеренной. На 18 марта годовая инфляция составила 5,3%. «С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года», – говорится в сообщении регулятора.

В прошлый раз Центробанк РФ повышал ключевую ставку на 0,25 п.п. в декабре 2018 года. Всего она в течение прошлого года выросла на 0,5 п.п.

Ранее с 2014-го ставка постоянно уменьшалась — четыре года назад она составляла 17%.