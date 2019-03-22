Дом товарищества Металлостроя на Васильевском лишился лепнины. Жильцы подозревают, что ее сбили вместе с наледью

Жители дома номер 30 на 13-й линии Васильевского острова обнаружили в подтаявших сугробах под окнами куски лепного декора фасада здания. Горожане предположили, что повредить здание могли во время чистки от снега и наледи. Об этом «Фонтанке» 22 марта сообщил собственник одной из квартир.

Автор фото: житель дома №30 на 13-й линии В.О.

Доходный дом В.И. Упатчева, А.И. Шульгина и И.Н. Реутова (Рабочего жилищного строительного кооперативного товарищества Металлостроя) на 13-й линии Васильевского острова лишился части декоративных элементов фасада. Сваленные под окнами на газоне куски лепнины жильцы дома нашли после того, как подтаяли кучи снега. По версии очевидцев, повредить фасад, и так требующий ремонта, могли во время работ по очистке кровли от наледи.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников «Фонтанке» рассказали, что специалисты проводят проверку. Если факт самовольных работ подтвердится, комитет предпримет меры для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Отметим, что обязанность содержать дом в надлежащем состоянии лежит на Управляющей компании «Возрождение». В 2016 году КГИОП уже выдавал задание на ремонт фасада, но до сих пор за разрешением на проведение работ в комитет никто не обратился. Компания оперативно предоставить информацию о ходе подготовки работ не смогла.

По программе капремонта многоквартирных домов ремонт фасада дома товарищества Металлостроя запланирован только в 2021–2023 годах.