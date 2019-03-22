Кузяев из-за травмы покинет сборную России и вернется в «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев покинул сборную России из-за травмы. Как сообщает 22 марта пресс-служба национальной команды, футболист в ближайшее время вернется из Брюсселя в Петербург.

«По результатам осмотра Далера Кузяева, проведённого утром врачами сборной, принято решение отпустить футболиста в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения», – говорится в официальном твиттере сборной России. Также из-за дисквалификации расположение сборной покинет полузащитник «Монако» Александр Головин.

Кузяев и Головин не летят в Казахстан



Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта. 1/3 pic.twitter.com/bgo30EP8dI — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

Напомним, Далер Кузяев получил травму по ходу матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии в минувший четверг, 22 марта. Игрок получил повреждение на 26-й минуте встречи и был заменен на Антона Миранчука. Напомним, сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3.

Отметим, что Кузяев буквально три недели назад восстановился от предыдущей травмы, полученной им в феврале на сборах «Зенита» в Испании.