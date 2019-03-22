Лжеминеры ограничили доступ к прекрасному. Эрмитаж эвакуируют второй день подряд

Музей на Дворцовой площади в Петербурге стремительно пустеет днем 22 марта. Посетителей Эрмитажа от картин оторвало электронное письмо.

Об эвакуации из здания Зимнего дворца днем в пятницу сообщают очевидцы. В пресс-службе музея «Фонтанке» подтвердили, что на электронную почту вновь пришло сообщение с угрозами устроить взрыв. Сейчас Эрмитаж закрыт на вход, посетителей выводят из здания.

Параллельно в Красносельском, Красногвардейском и Пушкинском районах по той же причине прервали работу несколько школ.

Накануне из-за рассылки были эвакуированы 24 тысячи человек, в том числе посетители Эрмитажа, Мариинского театра и Исаакиевского собора.