«Мерседес» не устоял против «Волги», оба без крыш. В двух ДТП под Петербургом пострадали шестеро, один погиб

Две утренние аварии на пригородных трассах под Петербургом оказались серьёзными. В них в общей сложности пострадали шесть человек, и один умер на месте.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленинградской области, 22 марта около 8:40 на 11-м километре дороги Петродворец – Кейкино 21-летний водитель «Мерседеса» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Волгой» (ГАЗ-3110) под управлением 35-летнего мужчины.

Скончался на месте аварии пассажир «Мерседеса», 20-летний молодой человек. Его водитель в тяжёлом состоянии доставлен в ЦРБ Ломоносова. Туда же с тяжёлыми травмами попали водитель «Волги» и его 31-летняя пассажирка.

Аварию на Токсовском шоссе мы упоминали. Как выяснилось, в ней пострадали три человека.

Около 8 часов на 12-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса, по предварительной информации, мужчина на Mitsubishi, двигаясь от Токсово в сторону Кузьмоловского, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в VW Passat, за рулём которого тоже был мужчина, рассказывает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району.

С травмами средней степени тяжести в Токсовскую больницу попали оба водителя и пассажирка Mitsubishi.

Утро 22 марта оказалось богато на ДТП. В Пушкине большегруз столкнул два автобуса, пострадал один из пассажиров. А в Петербурге на Ушаковской развязке случилось сразу шесть аварий с участием 21 машины. ДТП спровоцировало аномальные пробки в двух районах.