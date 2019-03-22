Грамотами и знаками отличия. Методичку о «нематериальных поощрениях» чиновников готовит для министров и губернаторов Минтруд

Нематериальная мотивация чиновников улучшит работу госаппарата, сделает госслужбу более желанной работой и позволит привлечь новые компетентные кадры, уверены в Министерстве труда. Соответствующую методичку министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года, сообщили 22 марта «Известиям» подчинённые Дмитрия Медведева.

В пресс-службе ведомства Максима Топилина пояснили, что таким поощрением может быть почетная грамота ведомства, почетное звание, награждение знаками отличия, орденами или медалями, поощрение правительства или даже президента. «Возможны и другие методы мотивации», – отметили в министерстве, но не стали раскрывать подробностей этих методов.

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Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов уточнил, что «нематериальным поощрением» может стать и публичная похвала, и поздравления с праздниками, и бесплатное обучение или размещение на «доске почета».

«Многие распространенные методы мотивации к госслужащим неприменимы — например, для них нельзя установить гибкий график работы или купить им полис ДМС», – посетовал эксперт.

Новости про «нематериальную мотивацию» российских чиновников лучше работать пришли на фоне заявления первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко. В минувший вторник она сообщила, что общее количество чиновников в России в ближайшие два года сократят на 15%.

«5% территориальные органы со следующего года, а через год еще 10%. Итого за два года территориальные органы – 15%. Центральный аппарат – 10%», – рассказала заместитель Антона Силуанова.

Решение принято для увеличения зарплат тех чиновников, которые сохранят свои кресла. Таким образом власти хотят сделать зарплаты госслужащих «конкурентоспособными».

Всего, по данным Минфина, в России сейчас 1,3 млн госслужащих. В федеральных органах власти их средняя зарплата в 2018 году составила 127 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. На этой неделе Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении с 1 октября зарплат госслужащих и бюджетников на 4,3%.