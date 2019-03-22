Происшествия
Эвакуация школ перекинулась на Красногвардейский и Пушкинский районы Петербурга
Администрации школ в двух районах Петербурга объявили об эвакуации днём 22 марта.
Так, уроки пропускают дети и педагоги из школы №188, расположенной на Маршала Тухачевского и Стасовой в Красногвардейском районе. Также эвакуация прошла в 645-й и 500-й школах Пушкинского района.
Ранее после писем о минировании на внеплановую прогулку вышли учащиеся и преподаватели школ Красносельского района Петербурга.
Напомним, за вчерашний день эвакуация затронула свыше 24 тысяч человек.
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