Анонимные «минёры» прошлись по школам Красносельского района. Эвакуированы пять учреждений

Анонимные «минёры» начали день 22 марта со школ в Красносельском районе Петербурга. На данный момент точно известно о четырёх эвакуациях.

Так, ученики и преподавательский состав покинули здания школ №394 на Брестском бульваре, №54 на Маршала Казакова, №546 на Ленинском проспекте и школы №200 на Рихарда Зорге, №549 на Маршала Захарова. Во всех учреждениях «Фонтанке» подтвердили информацию.

Напомним, накануне из-за писем с угрозами в Петербурге были эвакуированы около 24 тысяч человек.