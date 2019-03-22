Дуров, Галицкий, Мильнер и другие. Forbes составил список российских миллиардеров, «меняющих представление о России»

Список бизнесменов, которые смогли построить бизнес с нуля и изменить представление о России в мире открывают Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров. Рейтинг опубликовал 22 марта журнал Forbes.

Издание подчеркивает, что эти бизнесмены «олицетворяют надежду страны на возвращение в глобальную повестку не в роли «империи зла», а в статусе развивающейся державы, готовой на равных конкурировать в самых передовых областях». На первом месте в рейтинге основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер (состояние $3,7 млрд, 31-е место в рейтинге богатейших людей России). Серебро у основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого ($3,4 млрд). На третьем месте создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ($2,7 млрд).

Кроме того, в список вошли создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев ($2,4 млрд); банкир Олег Тиньков ($2,2 млрд); совладелец технологической корпорации IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2 млрд); сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож ($1,4 млрд); основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский ($1,3 млрд); основатель крупнейшего в России онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд); создатель группы «Рольф» Сергей Петров ($1 млрд); президент IBS Group Анатолий Карачинский ($900 млн); председатель совета директоров MD Medical Group, которая владеет сетью клиник «Мать и дитя», Марк Курцер ($550 млн); сооснователь и гендиректор платежного сервиса Revoult Николай Сторонский ($550 млн); основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» Наталья Филева ($500 млн); основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян ($500 млн).