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Происшествия
22.03.2019 13:15
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«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В Петербурге утром 22 марта случилось множество ДТП из-за гололедицы, сообщают горожане. Начиная с ночи «Яндекс» фиксирует повышенную загруженность отдельных улиц. При этом утренние показатели в целом по городу норму не превысили – максимум, по данным «Яндекс.Пробок», составил обычные 6 баллов. Сейчас тоже нормальные 4 балла.

Наиболее загруженными магистралями за утро стали Приморский проспект в центр (10 баллов), проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (8 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (8 баллов) – все на севере города. На Коломяжском и Парашютной тоже было плотнее обычного – 5 баллов в центр, что на 2 балла выше обычного. Главной причиной этих заторов стали массовые ДТП, из-за которых пришлось перекрыть Ушаковский путепровод. По данным ГИБДД, аварий было шесть, участвовала 21 машина. Автомобилисты связывали это происшествие с гололедицей. «Дорога сегодня утром во всём городе на удивление скользкая, хотя нет ни снега, ни дождя, и на вид сухая. Надо быть аккуратнее», – советуют в соцсетях.

Девушка «не справилась с управлением по гололеду, объясняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» аварию на Светлановском проспекте, где «Пежо» вылетела на разделительную полосу.

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

«В 8-м Верхнем переулке, 4, <...>  лобовое с фурами, пострадавших нет, удар был несильным. Манипулятор уходил от удара с маршруткой, которая остановилась на полосе, чтоб высадить людей, в итоге его понесло, и он въехал во встречный грузовик. Очень скользко», – пишут там же.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Ещё из группы: «В городе Кудрово, на Центральной улице, дядя решил повернуть, но не учёл, что скользко, и, как стрела, вонзился в новенькую «Вольво».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Массовые аварии были не только на Ушаковской развязке и в Пушкине (с автобусами). «На Белградской, чуть не доезжая Салова, ДТП из 4 машин. ДПС нет, они прямо сейчас массово эвакуируют автомобили в 500 метрах от места аварии, от НИИ Джанелидзе», – рассказывают в «ДТП и ЧП».

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

На пересечении Серебрякова и Дибуновской столкнулись три автомобиля, и один из них, в русле «весенней моды» на ДТП со зданиями, вылетел на тротуар, в сторону дома.

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

На Токсовском шоссе, неподалёку от Кузьмоловского, по словам очевидца, «женщина на «Рено Сандеро» на скользкой дороге <...> попала в колею, машину занесло, и влетела в припаркованный автомобиль «КИА Спектра», задев ещё «Рено Колеос» (и вроде, «Рено Сандеро Стэпвэй»)». Женщина-водитель «Рено Сандеро» не пострадала.

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

На пригородных трассах немало аварий. Ещё один мощный удар на Токсовском шоссе.

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

ДТП на Киевском шоссе в Верево перекрыло проезжую часть почти целиком.

На Дороге жизни «Газель», столкнувшись с «КИА Оптима», въехала в пост ДПС, пишут всё в том же «ДТП и ЧП».

«На удивление скользко, хотя на вид сухо». Очевидцы рассказали о множестве ДТП в Петербурге

Возможно, именно из-за этой аварии Дорога жизни вошла в топ-5 утренних пробок:

  • 8:27, Приморское шоссе, Приморский проспект, Ушаковская набережная, 6,6 км, от Беговой улицы до Головинского моста. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  • 8:27, Дорога жизни, 5,1 км, от улицы Культуры до поста ГИБДД. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  • 9:02, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  • 9:58, улица Савушкина, 4,2 км, от Приморского шоссе до Липовой аллеи. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  • 8:58, проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, 4,1 км, от Рашетовой улицы до Кантемировской улицы. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

 

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