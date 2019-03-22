МВД предлагает не возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без веских доказательств передачи и экспертизы

МВД России предлагает запретить возбуждение уголовных дел за сбыт наркотиков без доказательств их передачи и заключения эксперта о названии, типе и размере вещества.

В законопроекте сказано, что дополнения касаются части шестой статьи 146 УПК, а распространяться они будут на преступления, предусмотренные статьями 228.1 и 228.4 УК РФ. В документе отмечается, что принятие законопроекта исключит необоснованное возбуждение дел без объективных признаков.

Напомним, в Петербурге в четверг полиция нашла в квартире петербуржца полкило наркотиков растительного происхождения.