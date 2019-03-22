Российского легкоатлета лишили золотой медали ЧМ-2013 и дисквалифицировали на 3 года за «отклонения в паспорте крови»

Заслуженный мастер спорта России по спортивной ходьбе Александр Иванов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает 22 марта пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, спортсмен дисквалифицирован на три года, начиная со 2 мая 2017-го.

Кроме того, были аннулированы все спортивные результаты Иванова с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014-го. Таким образом, ему придется вернуть золотую медаль чемпионата мира 2013 года и серебряную чемпионата Европы 2014-го. Подчеркивается, что Иванов был дисквалифицирован на основании «отклонений в паспорте крови».

Паспорт крови, или биологический паспорт спортсмена — индивидуальная электронная запись, в которую вносятся результаты всех допинг-тестов. На основе их выявляются отклонения от индивидуальных норм спортсмена в анализах в случаях, когда невозможно зафиксировать какой-то определенный запрещенный препарат при непосредственном допинг-тестировании. Например, в случае кровяного допинга (переливание реципиенту его же собственной крови, ускоряет доставку кислорода к мышцам, тем самым увеличивая их производительность) какое-либо вещество отсутствует в принципе, и отследить его можно только по резкому повышению эритроцитов в крови.