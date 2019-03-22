В двух столицах ко Дню бездомного человека «Ночлежка» проведёт масштабную благотворительную акцию

В Москве и Санкт-Петербурге ко Дню бездомного человека «Ночлежка» совместно с одной из сетей гипермаркетов проведут благотворительную акцию в помощь людям, оказавшимся без крыши над головой.

В магазинах двух столиц в субботу, 23 марта, с 12.00 до 20.00 посетители смогут приобрести продукты и средства гигиены для нуждающихся. Покупки можно будет оставить за кассами волонтёрам «Ночлежки».

Собранную еду и предметы гигиены «Ночлежка» раздаст бездомным людям: в Петербурге – жильцам приюта и в пункте выдачи на Боровой, 112Б; в Москве – вместе с коллегами из благотворительных фондов, которые кормят бездомных людей в разных районах города.

Подробнее об акции можно узнать на сайте благотворительной организации «Ночлежка».