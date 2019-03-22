Доброе дело
В двух столицах ко Дню бездомного человека «Ночлежка» проведёт масштабную благотворительную акцию
В Москве и Санкт-Петербурге ко Дню бездомного человека «Ночлежка» совместно с одной из сетей гипермаркетов проведут благотворительную акцию в помощь людям, оказавшимся без крыши над головой.
В магазинах двух столиц в субботу, 23 марта, с 12.00 до 20.00 посетители смогут приобрести продукты и средства гигиены для нуждающихся. Покупки можно будет оставить за кассами волонтёрам «Ночлежки».
Собранную еду и предметы гигиены «Ночлежка» раздаст бездомным людям: в Петербурге – жильцам приюта и в пункте выдачи на Боровой, 112Б; в Москве – вместе с коллегами из благотворительных фондов, которые кормят бездомных людей в разных районах города.
Подробнее об акции можно узнать на сайте благотворительной организации «Ночлежка».
Справка:
День бездомного человека был учреждён в 2017 году по инициативе фонда «Нужна Помощь», благотворительной организации «Ночлежка», интернет-портала «Такие дела». Он отмечается в последний понедельник марта.
День бездомного человека призван поменять представление о бездомных людях, привлечь общественное внимание к проблемам тех, кто остался без крова, а также показать, что в России от этой беды никто не застрахован: люди оказываются на улице из-за комплекса социальных и экономических сложностей, личных проблем со здоровьем и нехватки сил.